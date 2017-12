Vöhrenbach Auf die Piste an der Kalten Herberge

Vöhrenbach-Urach. Der Skiclub Urach bietet auch in dieser Saison wieder den beliebten Kinderskikurs für Anfänger ab drei Jahren und bereits Fortgeschrittene an. Geplant ist der 27. bis 29. Dezember von 13.30 bis circa 15.30 Uhr am Skilift auf der Kalten Herberge.