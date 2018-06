Vöhrenbach Auf dem Fischerhof herrscht großer Trubel

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Bei strahlendem Sonnenschein fand das Frühlingsfest der Bruderhaus Diakonie in Hammereisenbach statt. Schon lange fieberten die Bewohner diesem Tag entgegen, und so war ordentlich was los, denn viele Verwandte, Freunde und auch andere Gäste kamen an diesem Tag auf den Fischerhof. "Ohne die Unterstützung der Vereinsgemeinschaft Hammereisenbach wäre dieses Fest nicht durchführbar", bedankte sich Christine Trein, die Leiterin der gesamten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg der Bruderhaus Diakonie, bei den Helfern hinter und vor den Theken. Aber auch viele Mitarbeiter waren an diesem Tag im Einsatz. Beim ökumenischen Gottesdienst im Festzelt appellierte Pfarrer Martin Schäuble, sich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu nehmen, sie seien Geschenke Gottes so auch die Begegnung beim Frühlingsfest auf dem Fischerhof.

Dort ging es recht gemütlich zu, die Bewohner freuten sich über viele Bekannte, die sich gerne mit ihnen unterhielten. "Auf die Musik hab ich mich am meisten gefreut", so Michael Hammel, der auch gleich Position einnahm und kräftig die Musikanten dirigierte. Zur Mittagszeit unterhielt die Band "Summerhill" und nachmittags "Die vier lustigen drei mit Band". Gerne wurde mitgesungen und immer wieder wurde nach Zugaben verlangt.

Mit der Zeit schwirrten süße Schmetterlinge und Eisköniginnen durch das Gelände– die Damen des Kinderschminkens hatten ihre ganze Kreativität gezeigt. Für die ganz Mutigen standen in der Reithalle die Pferde Gina und Leona bereit und drehten geduldig ihre Runden mit den Kindern. Viele Gäste kamen zum Mittagessen auf den Fischerhof und fanden anschließend an der reichhaltigen Kuchentheke noch das passende Dessert. Ebenso bekamen die Besucher einen Einblick in die Werkstatt, wo unter anderem schöne Artikel aus der Töpferei zum Kauf angeboten wurden. Vögel und Katzen aus Holz, die in dem Förder- und Betreuungsbereich bemalt wurden, aber auch Marmelade, Holundersirup und fein duftende Lavendelsäckchen gingen an die Käufer.