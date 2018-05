Vöhrenbach Auf dass die Glocken wieder klingen

Landauf landab werden derzeit die Glockenstühle vieler Kirchen erneuert, so auch in Vöhrenbach und Hammereisenbach.

Vöhrenbach. Nachdem während des Zweiten Weltkriegs viele Kirchenglocken abgehängt, eingeschmolzen und das Metall für die Rüstungsindustrie zweckentfremdet wurde, erhielten die Kirchen in den Nachkriegsjahren wieder neue Glocken. Seither sind rund 60 Jahre vergangen. Und wie Michael Wieseler, Architekt am erzbischöflichen Bauamt in Freiburg, erklärt, werden Glockenanlagen alle 50 bis 60 Jahre komplett überarbeitet. Daher die Sanierungswelle in den Kirchtürmen, die auch Vöhrenbach und Hammereisenbach ergriffen hat.

In Vöhrenbach sei Mitte April der Turm eingerüstet worden, informiert Pfarrer Paul Demmelmair. Sanierungsbedürftig sei der Anschluss von Turmmauer zum Kirchendach. Dort sei über Jahre hinweg Wasser eingedrungen und habe Balken geschädigt. Zusätzliche Arbeiten stünden im Glockenturm an und bei der Beleuchtung im Kircheninnern. Demmelmair hofft, dass die Arbeiten dort bis zum Herbst abgeschlossen werden können. Die Gesamtkosten für die Arbeiten an der St. Martin-Kirche in Vöhrenbach belaufen sich auf rund 260 000 Euro, informiert Alexander Steger, ebenfalls Architekt am erzbischöflichen Bauamt in Freiburg. Etwa ein Drittel der Summe werde vom Ordinariat in Freiburg übernommen.