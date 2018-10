Vöhrenbach Auerhühner brauchen Sonnenlicht

Bernhard Scherer beschäftigt sich schon seit rund 45 Jahren ehrenamtlich mit Auerhühnern. Michael Willmann liegt es ebenfalls am Herzen, das Aussterben dieses schwarzwaldtypischen Vogels zu verhindern. Willmann hat, unterstützt von Scherer, in den letzten drei Jahren jährlich zehn Hektar Waldflächen bearbeitet. Dabei wird Kleinholz entfernt, und es werden Stauden gefällt. So entstehen sonnendurchflutete Freiflächen, die das Auerhuhn dringend braucht. Da das Auerhuhn kein guter Flieger ist, hält es sich vorwiegend am Boden auf. Das zeigt sich auch, wenn der scheue Vogel gestört wird. Er fliegt nicht davon, sondern verkriecht sich lieber im Unterholz. Dichte Wälder meidet das Auerhuhn. In den Freiflächen findet das Auerhuhn auch seine Nahrung. Das sind in den Sommermonaten Heidelbeerblätter und Beeren und im Winter Nadeln und Knospen von Kiefern, Fichte, Tanne und Buche. Mit im Boot haben Scherer und Willmann bei ihren Bemühungen auch die Martina Braun. Die Landtagsabgeordnete informierte sich zu diesem Zweck bei Veranstaltungen und Exkursionen, um zu erfahren, was auf politischer Ebene begleitend zu tun ist, um die Auerhahnbestände zu stabilisieren, oder mit welchen Maßnahmen sogar für Nachwuchs gesorgt werden kann. Aktuell traf sich Braun mit Scherer und Willmann bei einer Begehung im Hammereisenbacher Staatswald, um zu sehen, was bisher gemacht wurde.