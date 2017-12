Vöhrenbach Architekt soll verlässliche Zahlen erarbeiten

Ein unebener, brüchiger Pausenhof, ein Flachdach, das nicht mehr dicht zu bekommen ist, veraltete Duschräume, Toiletten und Umkleideräume in der Sporthalle, diese Zustände sind seit Langem bekannt. Immer wieder werden diese Zustände auch bemängelt. Oftmals angesprochen, wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Situation immer wieder verschoben.

Nun trat die Verwaltung mit dem Vorschlag an den Gemeinderat heran, diese Zustände zu ändern. Dazu hatte man mit dem Triberger Architekten Martin Reiber Kontakt aufgenommen, um von ihm verlässliche Zahlen zu erhalten. Nach einer Vorabbesichtigung und Gesprächen mit Schulleiter Tim Lutz und Bauhofleiter Fred Heinze sei der Architekt bereit, die Vorplanung inklusive Kostenschätzung zu übernehmen und die Vorarbeiten nach Aufwand abzurechnen. Sollte es dann zur Ausführung kommen, soll er einen Honorarvertrag nach der Honorarordnung für Architekten und Bauingenieure erhalten, erklärte Bürgermeister Robert Strumberger.

Da seitens der Verwaltung damit gerechnet wird, dass im nächsten Jahr ein Schulsanierungsprogramm durch den Bund aufgelegt wird, sei es von großem Vorteil, bereits ein Sanierungskonzept mit den entstehenden Kosten "in der Schublade" zu haben. Da die Kosten Reibers beim Zustandekommen einer Sanierung auf das Gesamthonorar angerechnet würden, entstünden keine Zusatzkosten. Reiber hatte dazu empfohlen, frühzeitig ein Ingenieurbüro für die technische Planung hinzu zu ziehen. Dazu will die Verwaltung einen gesonderten Vorschlag in einer der nächsten Sitzungen einbringen. Dieser Argumentation konnte sich der Gemeinderat einstimmig anschließen.