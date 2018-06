Vöhrenbach Anwohner richten Dobelweg her

Zum Stand der Breitbandversorgung erklärte Hummel, dass derzeit die logistischen Vorbereitungen getroffen werden, was an dem eingerichteten Materiallager beim Sportplatz ersichtlich ist. Von Herzogenweiler her wird eine Hauptleitung verlegt und dann Richtung Hammereisenbach im Bereich des Bahndammes weitergeführt. Die Leitungsarbeiten aus Richtung Furtwangen sind bereits im Gange. Entlang der Hammereisenbacher Hauptstraße können die Leitungsarbeiten erst beginnen, wenn die Sperrung der Bundesstraße B 500 aufgehoben ist.