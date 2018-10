Vöhrenbach Anschluss von Urach in der Schwebe

In Vöhrenbach steht der erste Bauabschnitt für die Glasfaser-Versorgung an. Daher hatten die betroffenen Haushalte eine direkte Einladung zu einer Informationsveranstaltung in der Festhalle erhalten, an der fast 200 Bürger teilnahmen. Jochen Cabanis entschuldigte sich gleich zu Beginn, dass es hier anfänglich eine Panne gegeben hatte, es wurden auch Haushalte eingeladen und über den Baubeginn informiert, die im erste Bauabschnitt noch nicht dabei sind.