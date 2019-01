Vöhrenbach Als man im Vöhrenbacher Städtle noch Bier braute

Besitzer gewechselt

Am 1. Mai 1897 wechselte die Brauerei Hornung den Besitzer, und Franz Knapps wurde der neue Brauer. Auch er gründete eine Gaststätte, was ebenfalls mit der Bregtalbahn zusammenhing. Es war das Gasthaus Kohlbrücke an der Abzweigung nach Linach. Vom Jahr 1900 bis 1944 gab es die Wirtschaft an der Kohlbrücke. Im Jahre 1907 gab es nochmals einen Besitzerwechsel der Vöhrenbacher Brauerei. Karl Haag hieß der neue Eigentümer, der "Lager-bier nach Münchner Brauart" herstellte. So stand es auf den Bierdeckeln.

Zum Brauereikomplex gehörte auch ein Biergarten, den ein Springbrunnen zierte. Nur 13 Jahre, also bis 1920, betrieb Haag die Brauerei. Wohl aus dem Grund, da sein einziger Sohn Otto Lais am 11. Mai 1915 im ersten Weltkrieg auf der Lorettohöhe in Frankreich sein Leben lassen musste. Ein Wegkreuz am Waldrand in der Nähe des Ursbachweges erinnerte heute noch an den Tod des Bauereisohnes. Auf dem Stein vor dem Kreuz steht: "Zur Erinnerung an unseren lieben Bruder und Schwager Otto Lais, gefallen auf der Lorettohöhe am 11. Mai 1915, errichtet von Karl Haag und Frau geborene Lais, nebst Geschwister".

Nach Haag war es die Fürstenberg-Brauerei, die kurzfristig den Braubetrieb in Vöhrenbach übernahm. Dann kaufte die Firma Lanz das Gebäude ab. Das Brauereigebäude wurde abgerissen, die Steine zum Aufbau der Firma Lanz, später Becker, verwendet. Lanz wurde in den Jahren 1921/22 aufgebaut. Im November 2009 wurde das Beckergebäude abgerissen.

Auf dem Gelände siedelten sich dann die Betriebe Zimmerei Kienzler, Gaden und Präzisionstechnik Fink an. Das restliche Gebäude der Haag-Brauerei kauften die Fürstenberger wieder zurück. Dieses Gebäude diente fortan als Mietshaus. In den 1970er-Jahren erwarb August Neumaier dieses Mietshaus und nutzte den Gewölbekeller als Bierlagerstätte. Sein Sohn Franz verkaufte in diesem Jahr das Haus.

Eine weitere Brauerei war die Brauerei Adler mit dem Schriftzug "Reichsadler" am Gasthofsgebäude zur Friedrichsstraße hin. Der Besitzer hieß Max Thoma. Seine Frau war die Tochter von Schmiedemeister Joseph Merz. Thoma kaufte für seine Tochter Maria das Gasthaus Felsen. Die Felsenwirtin wurde deshalb Adlermarie genannt. Jakob Hirt war ihr Ehemann. Die Adlermarie wurde als großzügige und couragierte Frau beschrieben.