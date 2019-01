Vöhrenbach Alexander Schneider übernimmt

Vöhrenbach (sh). Wie Bürgermeister Strumberger bei der Abteilungsversammlung der Furtwanger Feuerwehr bekanntgab, musste ein neuer stellvertretender Abteilungskommandant gewählt werden, da der bisherige Amtsinhaber Fred Heinze Vöhrenbach in Kürze verlassen werde. Strumberger lobte, dass Fred Heinze immer sehr engagiert gewesen sei. Auch die Tatsache, dass er als Bauhofleiter und Mitarbeiter in der Bauverwaltung als Feuerwehrmann im Rathaus arbeitete, sei immer von Vorteil gewesen. In geheimer Abstimmung wurde Alexander Schneider einstimmig bei einer Enthaltung zum neuen stellvertretenden Kommandanten der Abteilung gewählt. Im Übrigen werde auch bei der Hauptversammlung der Feuerwehr eine entsprechende Wahl stattfinden müssen, da Fred Heinze auch stellvertretender Gesamtkommandant war.