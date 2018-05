Vöhrenbach ABBA liegt beim Wunschkonzert ganz vorne

Die Halle war gut gefüllt. Bei der Begrüßung des Publikums zeigte sich der Vorsitzende des Harmonikavereins Michael Dold sehr erfreut, dass dieses Konzert am Vorabend des Muttertags so gut besucht war. Auch das Prinzip des Wunschkonzerts war wieder ein Erfolg. Anstelle einer Eintrittskarte gaben die Besucher einen oder auch mehrere Wünsche ab, jeder honoriert mit einem finanziellen Beitrag. Nach der Anzahl der Wünsche waren beim Publikum die ABBA-Hits am beliebtesten in der Programmfolge.

Titel allesamt mit großen Namen verbunden

Die Titel waren durchweg mit großen Namen verbunden, von Peter Maffay über Beethoven bis hin zu Helene Fischer. Unter der Leitung von Anita Kupferschmid eröffnete das Jugendorchester das Programm mit dem bekannten Rock-Titel "Smoke on the Water" von Deep Purple. Auch die Jugend hatte damit große Namen in ihrem Programm. Es ging weiter mit den Scorpions und "Wind of Change" und als einer der erfolgreichsten deutschen Singles "Happy" von Pharrell Williams. Nach dem Schlusspunkt mit Peter Maffay und "Nessaja" forderte das Publikum natürlich eine Zugabe. Hier wurde das Jugendorchester noch durch drei ganz junge Nachwuchsspieler verstärkt und begeisterte das Publikum mit "Hulapalu" von Andreas Gabalier.