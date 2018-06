Vöhrenbach 90-Jähriger kracht in Bus

Eigentlich wollten die Schüler schöne Urlaubstage im Schwarzwald verbringen – doch nach einem schweren Unfall wich die Freude auf einen Ausflug nach Triberg dem Schock. Völlig fassungslos blickten die Schüler auf die zerstörte Front ihres Doppeldeckerbusses – manche weinen, andere klagen über Schmerzen und müssen vom Rettungsdienst betreut werden.

Kurz zuvor war ein 90-jähriger Senior in der Ortsdurchfahrt von Vöhrenbach aus bislang unbekannten Gründen in den rechtsgelenkten Bus gekracht. Trotz Tempo 50 sind die Folgen enorm. Denn der Unfallverursacher wird in seinem Audi eingeklemmt und kann erst nach rund einer halben Stunde von der Feuerwehr Vöhrenbach aus dem völlig zerstörten Wrack befreit werden. Ein Hubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht Rega fliegt den schwerstverletzten Mann aus der Ortenau, der alleine in seinem Wagen saß, in das Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Nach der Rettung des Seniors standen vor Ort insbesondere die 81 Businsassen im Fokus – darunter 73 Schüler zwischen 13 und 15 Jahren, sechs Betreuer und zwei Fahrer. Der Beifahrer des rechtsgelenkten Busses erlitt schwerere Verletzungen, neun Schüler wurden ebenfalls verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in die umliegenden Kliniken. Um die zahlreichen weiteren Betroffenen zu betreuen, wurde der so genannte Manv-Alarm, der Massenanfall von Verletzten, ausgelöst.