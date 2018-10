Vöhrenbach 2017 finanziell ein Spitzenjahr

Rüdiger Hirt (CDU) und auch weitere Gemeinderäte forderten allerdings, dass man die im Haushalt bereitgestellten Gelder auch tatsächlich verwenden sollte, nicht zuletzt um das Erscheinungsbild der Stadt zu verbessern. Gerade auch die Straßenreinigung und Entfernung von Unkraut an Straßenrändern sollte deutlich intensiviert werden. Für die Unterhaltung der Straßen 70 000 Euro waren eingeplant, tatsächlich verwendet wurden aber nur 25 000 Euro.

Peter Hummel (BWV) ließ sich erklären, weshalb für die Sanierung der Friedrichstraße Ausgaben von 124 000 Euro in der Jahresrechnung auftauchen gegenüber 14 000 Euro im Haushaltsplan. Hier erläuterte die Vorhaltung, dass die Sanierung vor allem der Mauer in der Fürther Straße von der Stadt Vöhrenbach federführend durchgeführt wurde, ein Großteil der hier ausgegebenen Gelder dann also wieder zurückfloss.

Gunda Kleiser (CDU) fragte noch nach der Gewerbesteuer. Diese ist, so Armin Pfriender, in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Für 2018 rechne man hier mit etwa 700 000 Euro. Allerdings gibt es teilweise auch wieder Rückzahlungsverpflichtungen aus den Vorjahren.