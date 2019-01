Vöhrenbach 200 Jahre und kein bisschen leise

Ganz besonders widmet man sich aber den letzten 25 Jahren, wozu in der Festschrift auch eine große Zahl von Bildern veröffentlicht wird. Allein diese Bilder der vergangenen 25 Jahre, die vielen Vöhrenbachern mit ihren verschiedenen Aktivitäten der Stadtkapelle sicher noch gut in Erinnerung sind, macht die Festschrift interessant.

Mehrere Grußworte

Den Einleitung bilden allerdings Grußworte von Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister Robert Strumberger, Verbandspräsident Heinrich Glunz, dem Vorsitzenden Ferdinand Möller und Dirigent Bernd Brugger. Vorgestellt werden in der Festschrift aber auch alle aktiven Musiker der Stadtkapelle sowie natürlich die Ehrenmitglieder. Ergänzt wird dies durch Bilder der einzelnen Instrumenten-Register sowie ein großes Gruppenbild der ganzen Stadtkapelle.

Interessant sind aber auch die Beziehungen der Stadtkapelle über die Grenze des Bregtals hinaus. Und so werden die befreundeten Kapellen aus Battenberg, Luzern, Morteau und Mondorf im Detail vorgestellt.

Platz für Patenschaften

Aber auch die verschiedenen musikalischen Patenschaften der Stadtkapelle zu Furtwangen, Wolterdingen, Hammereisenbach, Urach und Eisenbach finden ihren Platz. Eine wesentliche Rolle spielen für die Stadtkapelle schon immer die Vöhrenbacher Tradition und das Brauchtum. Dazu gehören die Fasnet genauso wie das Weihnachtliederblasen in der Heiligen Nacht oder die Gestaltung bei traditionellen Festen und Jubiläen anderer Vereine. Gleichzeitig mit dem 200-Jahr-Jubiläum der Stadtkapelle feiert die Vöhrenbacher Bläserjugend übrigens ihren 30. Geburtstag.

Die Festschrift "200 Jahre Stadtkapelle Vöhrenbach und 30 Jahre Bläserjugend" wird erstmals beim Jahreskonzert der Stadtkapelle am Samstag, 12. Januar, in der Festhalle zum Verkauf angeboten. Der Preis beträgt 4,50 Euro. Danach ist die Festschrift bei den Musikern der Stadtkapelle erhältlich, genauso bei den folgenden Verkaufsstellen: Sparkasse Vöhrenbach, Edeka Scherzinger und Tankstelle Kienzler/ Schätzle.

Das Jubiläumsfest beginnt am Donnerstag, 30. Mai, und dauert bis zum Montag, 3. Juni. Dafür wird auf dem Hartplatz bei der Josef-Hebting-Schule ein großes Zelt für 1500 Besucher aufgebaut. Bereits jetzt werden einige Highlights bekannt gegeben. Am Samstag findet im Festzelt ein Partyabend mit der Partyband "Allgäu-Power" statt, gute Stimmung garantiert. Ebenfalls am Samstag feiert die Jugendkapelle ihren 30. Geburtstag mit einem Festumzug mit mehreren Jugendkapellen aus dem Blasmusikverband. Und die Krönung ist dann am Sonntag der große Festumzug, zu dem etwa 40 Kapellen in Vöhrenbach erwartet werden.