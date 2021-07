Vögele-Areal in Weilstetten

1 Anita Merz übergibt Protestunterschriften von Anwohnern an Ortsvorsteher Wolfgang Schneider. Der Ortschaftsrat hat den Vögele-Bebauungsplan am Dienstagabend vorerst gestoppt. Foto: Maier

Großes Vorhaben – große Zweifel: Der Weilstettener Ortschaftsrat hat das Bebauungsplanverfahren zum Vögele-Areal vorerst gestoppt. Die Räte selbst hatten viele Bedenken, dazu kamen massive Proteste der Weilstettener. Und ein Gewerbetreibender, der auf seinen Bestandsschutz pocht.

Balingen-Weilstetten - Nach einer rund eineinhalbstündigen Debatte stand Ortsvorsteher Wolfgang Schneider am Dienstagabend alleine da. Er hatte zuvor vergebens dafür plädiert, den nächsten Schritt im Bebauungsplanverfahren zu gehen, die sogenannte Billigung. Damit soll das Vögele-Areal zu einem Wohngebiet und das angrenzende zweite Gewerbegebiet zu einem Mischgebiet umgewandelt werden mit dem Ziel, auf dem Vögele-Areal Wohnbebauung möglich zu machen. Die breite Mehrheit des Ortschaftsrat aber war dagegen. Die Bedenken gegen die Pläne, die für das rund 1,2 Hektar große Vögele-Areal etwa 80 Wohneinheiten vorsehen – je die Hälfte in Mehrfamilien- und in Reihenhäusern – sind einfach zu groß.

