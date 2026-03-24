Vögel in Rangendingen: Hat die Familie Storch jetzt eine neue Adresse?

Das Storchenpaar, das seit drei Jahren in Rangendingen heimisch ist, ist umgezogen – allerdings nicht nach weit weg.
Schon seit etlichen Tagen scheint das bisherige Storchennest gegenüber den Bahngleisen und der L 410 verwaist zu sein. Gleichzeitig werden immer wieder Störche nahe der Straße nach Höfendorf beobachtet und ein ganzes Stück hinter dem alten Storchennest befindet sich, noch höher gelegen, ein weiterer Mast mit einem Storchennest darauf. Genau da konnte Naturschutzwart Herbert Hurm nach Hinweisen aus der Rangendinger Bevölkerung jetzt einen Storch entdecken und mit dem starken Teleobjektiv seiner Kamera fotografieren.