Vögel in Rangendingen: Hat die Familie Storch jetzt eine neue Adresse?

Das Storchenpaar, das seit drei Jahren in Rangendingen heimisch ist, ist umgezogen – allerdings nicht nach weit weg.

Schon seit etlichen Tagen scheint das bisherige Storchennest gegenüber den Bahngleisen und der L 410 verwaist zu sein. Gleichzeitig werden immer wieder Störche nahe der Straße nach Höfendorf beobachtet und ein ganzes Stück hinter dem alten Storchennest befindet sich, noch höher gelegen, ein weiterer Mast mit einem Storchennest darauf. Genau da konnte Naturschutzwart Herbert Hurm nach Hinweisen aus der Rangendinger Bevölkerung jetzt einen Storch entdecken und mit dem starken Teleobjektiv seiner Kamera fotografieren.

Es könnte sein, dass sogar ein zweiter im Nest saß, so Hurm weiter, während in der näheren Umgebung keine weiteren Störche zu sehen waren. Alles spreche dafür, dass das Storchenpaar, das sich jetzt bereits im dritten Jahr hier angesiedelt hat, umgezogen sei, obwohl sie anfangs im alten Nest zugange waren und dort auch eine Kopulation beobachtet werden konnte .

Aber was könnte sie zu diesem Schritt bewogen haben? Haben sie, was Störche bekanntlich gerne tun, einfach die Nähe zu den Menschen gesucht? Gefällt ihnen die höhere Lage des neuen Nestes besser? Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit: Vielleicht ist der alte Horst zu ungemütlich, ja unbrauchbar geworden, weil die Nestmulde verschlammt und nass geworden ist, weil sich da Regenwasser gestaut hat? Unten in der Mulde sollen dem Vernehmen nach ja Hackschnitzel eingebracht worden sein, die vielleicht das Wasser zu wenig abfließen lassen?

Eine nasse Nestmulde würde, selbst wenn das Brüten geklappt hätte, den sicheren Tod für die Küken bedeuten, da sie bei regnerischem Wetter auskühlen würden.

Vor zwei Jahren ist das ja in Baden-Württemberg beim größten Teil der Storchenbrut geschehen.

Nun bleibt zu hoffen, dass sich die Störche im neuen Quartier wohlfühlen und für weiteren Nachwuchs sorgen werden.