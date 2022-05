1 Seit Ostern war das Vodafone-Netz in Empfingen gestört. Hier eine Whatsapp-Nachricht des Breitbandanbieters an Empfinger Kunden (Archivfoto) Foto: privat

Die Störung im Breitbandnetz von Vodafone in Empfingen ist behoben. Die Störquelle konnte gefunden und unschädlich gemacht werden, teilt das Unternehmen mit.















Link kopiert

Empfingen - Aufatmen bei vielen Empfingern, die länger als eine Woche lang immer wieder ohne Internet bleiben mussten: "Die Störquelle in Empfingen konnte am gestrigen Dienstag. 3. Mai, ermittelt und in Zusammenarbeit mit dem ›Betreiber‹ unschädlich gemacht werden", teilt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf unserer Redaktion am Mittwoch mit.

Eine intensive Suche

Zusätzlich habe man den betroffenen Kabelstrang in der Nacht zum Mittwoch und am Vormittag neu eingepegelt. Somit seien diese zeitweiligen Beeinträchtigungen am Kabelanschluss von bis zu 602 Kunden beseitigt.

"Wir bitten die betroffenen Haushalte um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten. Mit Rücksicht auf den – sehr kooperativen – Verursacher erteilen wir keine Auskünfte zu der Störquelle, die wir nach intensiver Suche ermitteln konnten", schreibt der Konzernsprecher.