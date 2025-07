Vlatko Cancar: Darum kam der NBA-Star nach Haiterbach

1 Trägt er bald das Haiterbacher Trikot? Vlatko Cancar (rechts) und KKK-Abteilungsleiter Jan Rupcic Foto: KKK Vlatko Cancar wurde 2023 mit den Denver Nuggets NBA-Champion. Jetzt besucht er das Jugendtraining des KKK Haiterbach – und macht eine sehr überraschende Ansage.







Eigentlich ist Vlatko Cancar eher Hallen vom Format des Madison Square Garden in New York gewohnt, doch jetzt in der spielfreien Zeit tauchte der NBA-Star von den Denver Nuggets in der Haiterbacher Kuckuckshalle auf. Bei der Jugend des KK Komusina Haiterbach war im Vorfeld schon durchgesickert, dass der Champion von 2023 das Training besuchen könnte. Ob es tatsächlich klappt, hing davon ab, ob die Anreise in den Schwarzwald reibungslos klappen würde. Als der 2,07 Meter große Basketballer dann tatsächlich in der Kuckuckshalle stand, waren „die Augen der jungen Spieler ganz groß“, freut sich Jan Rupcic, Leiter der Basketball-Abteilung des KKK.