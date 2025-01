Vizepräsident aus Schwenningen: Martin Wittner übernimmt jetzt Verantwortung bei der VSAN

Schwenninger Wild Wings Schwäne verlieren das Derby in Mannheim knapp mit 2:3

Walker-Team kann seinen starken Beginn in der SAP Arena im weiteren Spielverlauf nicht fortsetzen. Der zweite Treffer kommt am Ende zu spät. Schwenningens Co-Trainer Tim Kehler sagt: „Unser Gegentor in Überzahl zum 1:1 war ein Schlüsselmoment.“