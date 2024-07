Vivida-Beach-Cup in Schwenningen

1 Nadine Schemmann (geborene Hones, rechts) und ihre Spielpartnerin Larissa Claaßen hatten viel Grund zum Strahlen. Foto: Roland Sigwart

Event der TG Schwenningen lässt keine Wünsche offen: Viele Zuschauer, tolles Wetter, wunderbares Beach-Feeling und Turniere auf einem ausgezeichneten Niveau.









Besser konnte es nicht laufen. Der Vivida-Beach-Cup der TG Schwenningen in der City auf dem Muslenplatz wurde am Wochenende ein großer Erfolg. Allein am Sonntag, dem Finaltag, waren knapp 500 Zuschauer dabei.