Vitra in Weil am Rhein: Einblicke ins Schaffen der Designer

Auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein werden im Jahr 2026 drei neue Ausstellungen eröffnet. Bereits im Januar stehen zahlreiche Führungen an sowie ein Vortrag.
Die Ausstellung „Hella Jongerius: Whispering Things“ wird vom 14. März bis zum 6. September im Vitra Design Museum in Weil am Rhein zu sehen sein. Seit mehr als 30 Jahren ist Jongerius eine der prägenden Persönlichkeiten des zeitgenössischen Designs, heißt es in der Ankündigung. Ihre Arbeiten reichen von Textilien und Keramik über Möbel und Lampen bis hin zu skulpturalen Werken. Die Ausstellung ist die erste Retrospektive über das Gesamtwerk der niederländischen Designerin, die unter anderem mit Maharam, KLM, Camper und Vitra zusammenarbeitete.