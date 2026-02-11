Vitra Campus in Weil am Rhein: „Wir wollen diese Bauten als lebende und nutzbare Architektur zeigen“

Mateo Kries, der Direktor des Vitra Design Museums, spricht im Interview über den Campus als Sprungbrett für Weltarchitektur und wie Vitra mit diesem Erbe umgehen will.
Die herausragende Bedeutung des Vitra Campus für die internationale Architekturszene wurde im Dezember anlässlich des Todes von Frank O. Gehry wieder einmal deutlich. Kaum ein Nachruf auf den weltberühmten Architekten kam ohne Verweis auf das Vitra Design Museum in Weil am Rhein aus. Dessen Direktor Mateo Kries erklärt, welchen Stellenwert diese Architektur-Ikone heute hat und wie die Region von deren Bekanntheitsgrad profitiert.