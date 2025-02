EU erlaubt UV-Behandlung für Insektenpulver in Lebensmitteln

1 Mit UV-Licht behandeltes Mehlwurmpulver darf in der EU in Lebensmittel zugesetzt werden. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Möglichkeiten, Insekten in Lebensmitteln zu verarbeiten, nehmen zu. Eine Firma aus Frankreich bekommt in der EU jetzt eine neue Genehmigung.









Link kopiert



Brüssel - Von Montag an darf in der Europäischen Union UV-behandeltes Insektenpulver in Lebensmitteln verwendet werden. Konkret geht es dabei um Pulver ganzer Larven des Mehlkäfers (Tenebrio molitor). Mehlkäfer sind grundsätzlich bereits als Lebensmittel zugelassen, bei der neuen Zulassung geht es um die UV-Behandlung.