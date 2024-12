1 Alexander Doderer, Gründer und Visionär der Gruppe Drei. Foto: Gruppe Drei

Alexander Doderer, Visionär und Gründer der Gruppe Drei in Villingen-Schwenningen, ist am 19. Dezember im Alter von erst 70 Jahren verstorben.









Alexander Doderer, der 1990 die Marketing-Agentur Gruppe Drei in Villingen-Schwenningen gründete, bleibt gewiss als prägende Persönlichkeit der Kommunikationsbranche in Baden-Württemberg und darüber hinaus in Erinnerung. Bis 2019 war er Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Agentur, bevor er die Leitung in die Hände der nächsten Generation legte.