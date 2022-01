1 Der Vorstand von "swablab" (von links): Joel Schmid, Manuel Knodel und Fabian Haas. Foto: Verein

Sie sind ein Paradebeispiel für den "schwäbischen Schaffensgeist", den sie sich selbst attestieren: Die Gründer des Vereins "swablab" aus Freudenstadt verfolgen die Vision einer offenen Werkstatt, in der jeder gemeinsame oder individuelle Projekte verwirklichen kann.















Freudenstadt – Der 22-jährige Fabian Haas, der gerade sein Maschinenbau-Studium abgeschlossen hat, liebt es, mit Holz zu arbeiten. Diese Leidenschaft teilt er sich mit seinen Freunden Manuel Knodel und Joel Schmid. Doch die Maschinen, die sie für ihre Projekte brauchen, sind teuer – und wer hat schon eine voll ausgestattete Schreinerei zuhause? Warum also nicht einen Ort schaffen, an dem Maschinen und Werkzeuge gemeinsam genutzt werden können, fragten sich die drei jungen Männer. So entstand im vergangenen Jahr die Idee, einen Verein zu gründen – "swablab" wurde geboren.