Virus in Rottweil: Corona-Variante Frankenstein kursiert – so geht der Landkreis damit um

Frankenstein, XFG-Variante und Stratus: So heißt die neue Corona-Variante. Starke Halsschmerzen soll sie verursachen. Aber spielt das Coronavirus überhaupt noch eine Rolle?

Ein neuer Herbst, eine neue Corona-Variante: In diesem Jahr heißt sie „Frankenstein“, in der Fachsprache auch „ XFG-Variante“ oder „Stratus“ und unterscheidet sich wohl durch besonders starke Halsschmerzen von anderen Varianten. Aber welche Rolle spielen Corona und seine Varianten noch neben den üblichen Erkrankungen, wie etwa Erkältungen oder die Grippe? Und ist „Frankenstein“ mittlerweile auch im Kreis Rottweil angekommen? Wir fragen beim Landratsamt in Rottweil nach.

Meldungspflichtig oder nicht? Ja, Corona ist nach wie vor eine meldepflichtige Erkrankung, wie Influenza und RSV auch, so steht es im Infektionsschutzgesetz, erklärt uns Pressesprecherin Andrea Schmider. Allerdings würden bei weitem nicht mehr so viele Patienten getestet. Bei einem positiven Testergebnis müsse der Arzt oder die Einrichtung, in der der Test gemacht wurde, den Fall ans Gesundheitsamt melden. Privatpersonen seien jedoch nicht dazu verpflichtet, ihre Erkrankung zu melden.

Die gemeldeten Fälle würden registriert, bildeten aber in keiner Weise das tatsächliche Infektionsgeschehen ab, weil viel weniger getestet würde als zu Pandemiezeiten, stellt Schmider klar.

Und wie gefährlich ist die neue Variante? Bislang gebe es bei den neuen Varianten keinerlei Hinweise auf schwere Krankheitsverläufe, heißt es von Seiten des Gesundheitsamtes. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führe demnach die aktuelle Variante auf der Liste der „Beobachtungen“, sehe aber, wie auch das Robert-Koch-Institut, kein erhöhtes Risiko, so Schmider.

Abwassermonitoring zum Differenzieren

Die Pressesprecherin erklärt, dass im normalen Klinik- und Praxisalltag zwischen den Varianten nicht unterschieden werde. Der Test erfolge in der Regel mit einem Antigen-Schnelltest. Hierdurch sei, im Gegensatz zum PCR-Test, keine Differenzierung möglich.

Die Feststellung der einzelnen Varianten geschehe übergeordnet, etwa im Rahmen des Abwassermonitorings. Die Daten zur SARS-CoV-2-Viruslast würden seit Februar 2022 in einem bundesweiten Netzwerk von Kläranlagen, Laboren und Behörden erhoben.

So seien dennoch Aussagen über aktuell vorherrschende Varianten möglich, Fälle würden sich aber nicht explizit einzelnen Varianten zuordnen lassen, weil keine Sequenzierung erfolge.

Ob man also an einer neuen Corona-Variante erkrankt sei oder eine Erkältung habe: „Wer sich krank fühlt, sollte daheim bleiben und sich auskurieren. Das gilt für alle Erkrankungen, nicht nur für Corona.“