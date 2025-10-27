Virus in Rottweil: Corona-Variante Frankenstein kursiert – so geht der Landkreis damit um

Frankenstein, XFG-Variante und Stratus: So heißt die neue Corona-Variante. Starke Halsschmerzen soll sie verursachen. Aber spielt das Coronavirus überhaupt noch eine Rolle?
Ein neuer Herbst, eine neue Corona-Variante: In diesem Jahr heißt sie „Frankenstein“, in der Fachsprache auch „ XFG-Variante“ oder „Stratus“ und unterscheidet sich wohl durch besonders starke Halsschmerzen von anderen Varianten. Aber welche Rolle spielen Corona und seine Varianten noch neben den üblichen Erkrankungen, wie etwa Erkältungen oder die Grippe? Und ist „Frankenstein“ mittlerweile auch im Kreis Rottweil angekommen? Wir fragen beim Landratsamt in Rottweil nach.