Dreijährige betroffen: Erster Fall von Vogelgrippe in Mexiko beim Menschen

1 In den USA und Mexiko grasiert die Vogelgrippe. (Symbolbild) Foto: AP/Andres Kudacki

Ein erster Fall von Vogelgrippe beim Menschen ist in Mexiko registriert worden. Ein drei Jahre altes Mädchen hatte sich infiziert.









In Mexiko ist ein erster Fall von Vogelgrippe beim Menschen registriert worden. Das drei Jahre alte Mädchen sei in Torreón im nördlichen Bundesstaat Coahuila ins Krankenhaus gebracht worden, ihr Gesundheitszustand sei „ernst“, erklärte das Gesundheitsministerium am Freitag (Ortszeit).