Virtual Ski Jumping in Schonach: Neuer Betreiber will Angebot ausbauen

Skispringen auf der Langenwaldschanze mit einer VR-Brille hautnah erleben – das kommt bei Besuchern gut an. Die Gemeinde übergibt die Attraktion jetzt in professionelle Hände. Und die ForestFun GmbH schmiedet bereits ehrgeizige Pläne.

Ab sofort wird Werner Haas, Geschäftsführer der ForestFun GmbH, diese Attraktion übernehmen. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Seit August 2022 bietet die Gemeinde Schonach das Virtual Ski Jumping an, das Gästen die Möglichkeit gibt, mithilfe einer Virtual-Reality-Brille das Skispringen hautnah zu erleben.

Wie ein echter Skispringer

Die virtuelle Erfahrung ermöglicht es, die Perspektive eines echten Skispringers einzunehmen und den Sprung von der Langenwaldschanze realitätsnah zu simulieren. Dies macht das Angebot nicht nur für Sportbegeisterte, sondern auch für Touristen und Familien besonders attraktiv.

Virtual Ski Jumping findet ab sofort immer freitags um 16 Uhr statt. Für Gruppen ab zehn Personen sind individuelle Buchungen, auch an Wochenenden, möglich. Die Gemeinde hat das Virtual Ski Jumping als zusätzliche Sommerattraktion eingeführt, um die Nutzung der Langenwaldschanze außerhalb der Wintersaison zu erweitern.

Konzept kommt an

Das große Interesse und die durchweg positiven Rückmeldungen hätten gezeigt, dass diese Idee auf breite Zustimmung stößt, schreibt die Gemeinde. Bürgermeister Jörg Frey zeige sich erfreut über die positive Entwicklung: „Es ist großartig zu sehen, dass unsere Idee, die Langenwaldschanze auch im Sommer attraktiv zu nutzen, so gut ankommt. Dass wir diese erfolgreiche Attraktion nun in professionelle Hände übergeben können, zeigt den Erfolg des Konzepts. Wir sind überzeugt, dass Herr Haas mit seiner Erfahrung und seinem Engagement das Angebot weiterentwickeln und ausbauen wird.“

Naturnahe Erlebnisse

Werner Haas bringe umfassende Erfahrung in der Freizeitbranche mit. Er betrieb bereits den Hochseilgarten am Triberger Wasserfall und betreibt derzeit den Hochseilgarten in Hallwangen bei Freudenstadt. Mit seinem Unternehmen, der ForestFun GmbH, hat er sich auf naturnahe Erlebnisangebote spezialisiert. Für die Zukunft hat Haas ambitionierte Pläne: Neben dem Virtual Ski Jumping möchte er zeitnah einen barrierefreien Virtual Reality Parcours an der Langenwaldschanze errichten. Dieser soll es auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität ermöglichen, ein einzigartiges virtuelles Sporterlebnis zu genießen. Später ist zudem der Bau eines Hochseilgartens geplant, der das Freizeitangebot in Schonach weiter bereichern soll.

Die Gemeinde Schonach freue sich auf die Zusammenarbeit und sehe in der neuen Betreiberschaft eine vielversprechende Weiterentwicklung dieser besonderen Freizeitattraktion.