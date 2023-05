Laut Martin Zimmermann, Geschäftsführer von Imsimity, entstanden in Zusammenarbeit mit der evangelischen Altenhilfe, der Hochschule Furtwangen und der Uniklinik Freiburg Technologien, die an etwa 70 Pflegeeinrichtungen im Einsatz sind.

Landrat Sven Hinterseh, der die Schirmherrschaft übernommen hatte, wies auf mehr als eine halbe Million Pflegebedürftiger in Baden-Württemberg hin. Bürgermeister Michael Rieger lobte innovative Ansätze. Per Simulation könne man ortsunabhängig neue Mitarbeiter begeistern und praxisrelevante Inhalte vermitteln. Auch wolle man aus der Ecke heraus, dass alles immer schlimmer werde und Leute Angst bekämen, alt zu werden, so Markus Schrieder, Geschäftsführer der evangelischen Altenhilfe.

Vorurteile entkräften

Vorurteile gegen neue Technik entkräften wollte Martin Heckelmann, Professor für Wirtschafts-, Arbeits-, Gesundheits- und Pflegerecht an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Der Kritik, Technologie fehle Empathie, hielt er entgegen, dass diese die Kräfte nur unterstütze.

Pflegebedürftige kämen mit Technik oft besser klar als man glaube. Immer intuitivere Geräte erlaubten Menschen, länger daheim zu wohnen. Dem Vorwurf, es sei unethisch per Roboter Gefühle zu vermitteln hielt er entgegen, dass Pflegebedürftige hervorragend auf Technologien ansprächen, diese in sich gekehrte Menschen oft besser aktiviere als gutes Zureden. Sensorik könne verloren gegangene Kontrollmechanismen ersetzen. Neue Technik sei kein Luxus oder Spielerei sondern längst überfällig.

Blick auf virtuelle Welten

Michael Werler und Felix Obergfell von der evangelischen Altenhilfe und Christoph Gawel von Imsimity sprachen über das „CyberCareLab“, die Lerninsel, bei der Kräfte mittels realen und virtuellen Technologien neue Inhalte vermittelt bekommen. Zudem gab es einen Ausblick auf virtuelle Welten, in denen sich mehrere Personen begegnen und austauschen können. Schrieder merkte an, dass 86 Prozent der Patienten nicht in Pflegebetrieben seien und es deshalb Techniken brauche, um Laienpflege zu Hause zu stärken.