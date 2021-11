1 Ein Mann macht Bilder, während er auf die Ankunft des republikanischen Gouverneurskandidaten Glenn Youngkin bei einer Wahlkampfveranstaltung in Leesburg, Virginia, wartet. Foto: Cliff Owen/AP/dpa Foto: dpa

Washington - Ein Jahr vor den Kongresswahlen in den USA sind die Bürger Virginias dazu aufgerufen, einen neuen Gouverneur für den Bundesstaat zu bestimmen.

Die Wahllokale in Virginia öffneten am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr (Ortszeit/11.00 Uhr MEZ). Die Stimmabgabe ist bis 19.00 Uhr (Mitternacht MEZ) möglich.

Umfragen sagten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Demokraten Terry McAuliffe und dem Republikaner Glenn Youngkin voraus. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest auch auf nationaler Ebene. US-Präsident Joe Biden hat zur Wahl McAuliffes aufgerufen, sein Vorgänger Donald Trump unterstützt Youngkin. Ergebnisse werden am Mittwoch erwartet.

Bei der US-Präsidentenwahl vor einem Jahr hatte Biden in Virginia mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung vor Trump gewonnen. Im Sommer lag McAuliffe in Umfragen noch deutlich vor Youngkin, der Republikaner schloss dann aber auf und lag zuletzt sogar leicht vorne.

McAuliffe (64) war von 2014 bis 2018 Gouverneur, Youngkin (54) ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Trumps Republikaner wollen bei den Kongresswahlen in den USA in einem Jahr wieder die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus erobern. Derzeit verfügen Bidens Demokraten in den beiden Kongresskammern über eine knappe Mehrheit.

