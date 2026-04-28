Interview nach erfolgreichem Video: Backhaus Mahl geht mit Regierungs-Kritik viral

Martin und Yvonne Mahl kritisieren in einem Video die Maßnahmen der Bundesregierung und landen damit einen Volltreffer. Mahl spricht mit unserer Zeitung über die Hintergründe.

Deutlich mehr als 800.000. So viele Aufrufe hat das Video inzwischen bei Facebook, das wahrlich viral ging in diesen Tagen. Mehr als 97.000 Likes staubte es bei Instagram ab. Aufgenommen haben das Michael und Yvonne Mahl. Die Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei mit Sitz in Stetten am kalten Markt, aber auch vielen Filialen im Zollernalbkreis, haben ihrem Ärger Luft gemacht.

Es geht wie bei vielen Unternehmern im Moment um die Politik der Bundesregierung. Die geplante 1000-Euro-Prämie, die von den Firmen an ihre Mitarbeiter steuerfrei ausgeschüttet werden kann, wecke Erwartungen, die sie enttäuschen müssten, klagen die Bäckersleute in ihrem Video. „Wir erleben täglich, wie sich Rahmenbedingungen verschärfen“, so Mahl. Steigende Kosten und „immer mehr Abgaben“ werden bemängelt. „Auch eine steuerfreie Prämie fällt nicht vom Himmel“, sagt Martin Mahl – es wird deutlich: Die Unternehmer sind sich zwar ihrer sozialen Verantwortung bewusst, müssen aber am Ende wirtschaftlich handeln. Die Auszahlung einer solchen Prämie sei für viele aktuell nicht möglich.

„Die meisten Menschen, die wir kennen, die stehen früh auf, zahlen Steuern und Abgaben und halten den Laden hier überhaupt noch am Laufen“, so Martin Mahl in Bezug auf die Forderung des Bundeskanzlers, die Deutschen müssten einfach mehr arbeiten. Die Politik solle die echten Probleme angehen, etwa Bürokratie oder Steuerlast. „Wir stellen seit Monaten fest, dass jeder gleich denkt“, erklärt Martin Mahl im Gespräch mit unserer Redaktion zum Hintergrund des Videos. Der Bäckerei-Betreiber hatte „die Faxen dicke“, um es auf Schwäbisch zu formulieren, und wollte mit seiner Message an die Öffentlichkeit. Das Fass sei im Grunde schon „zweimal übergelaufen“.

Es brodelt im „Pulverfass“

Es brodelt, gerade bei solchen mittelständischen Unternehmen wie Mahl, das spürt man auch im Gespräch. Worte wie „Pulverfass“ oder „Deindustrialisierung“ fallen, auch Sätze wie dieser: „Ich finde es frech und unverschämt, was da aus der Politik kommt.“ Vor allem die Kritik von Kanzler Friedrich Merz (CDU) an der Leistungsbereitschaft der Bürger stößt Martin Mahl richtig sauer auf.

Er zieht einen Vergleich zum Sport: „Wenn man als Fußballtrainer auf die Mannschaft draufhaut, dann geht diese sicher nicht als Sieger vom Platz.“ Man sei nun im vierten oder gar fünften Jahr der Dauerkrise, es gehe für die Menschen um die Existenz und Zukunftsängste. Vom Kanzler, das ist zu spüren, ist Martin Mahl enttäuscht. Der komme zwar aus der Wirtschaft, bisher sei aber „nicht viel bis wenig passiert“, was den Unternehmen helfen würde. Für Mahl ist klar: „Wenn die Politik es schaffen würden, die Menschen mitzunehmen, dann würde auch wieder mehr gehen.“ Übrigens: Auf sein Video habe sich der Bundeskanzler bisher noch nicht gemeldet – das erwarte er aber auch gar nicht.

Gegenwind von der IHK

Kritik üben indes nicht nur die Mahls an der Politik der Bundesregierung. Auch von der Industrie- und Handelskammer Reutlingen (IHK) gab es jüngst Gegenwind. Beim Pressegespräch zur wirtschaftlichen Lage im Zollernalbkreis erklärten IHK-Vizepäsident Joachim Link und IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp, dass die 1000-Euro-Entlastungsprämie von vielen, insbesondere kleineren Betrieben, nicht gestemmt werden könne.

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Statt die Unternehmen zu entlasten, wie von der Großen Koalition lang und groß angekündigt, werde durch die Entlastungsprämie für die Beschäftigten eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen geschaffen. Die Möglichkeit abgabenfreier Ausschüttungen an Arbeitnehmer sei grundsätzlich begrüßenswert, beispielsweise bei der Vergütung von Überstunden. Leistung müsse sich schließlich wieder mehr lohnen, so die IHK-Spitze weiter. Die jüngst vom Bundesrat abgesegnete 1000-Euro-Prämie sei jedoch der falsche Weg.

IHK fordert Senkung der Stromsteuer

Ähnliche Worte wählt die IHK für den Tankrabatt, der ab Mai für zwei Monate greifen soll. „Wir als regionale Wirtschaft halten von dieser Maßnahme nichts. Der Effekt wird sehr begrenzt sein“, positionierte sich Link beim Pressegespräch. Die Folgen des Iran-Kriegs seien in zwei Monaten höchstwahrscheinlich nicht ausgestanden. Stattdessen plädiert die IHK für eine „spürbare Senkung der Stromsteuer für alle Unternehmen“. Davon würde auch das Backhaus Mahl profitieren.