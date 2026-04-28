Interview nach erfolgreichem Video: Backhaus Mahl geht mit Regierungs-Kritik viral

Martin und Yvonne Mahl kritisieren in einem Video die Maßnahmen der Bundesregierung und landen damit einen Volltreffer. Mahl spricht mit unserer Zeitung über die Hintergründe.
Deutlich mehr als 800.000. So viele Aufrufe hat das Video inzwischen bei Facebook, das wahrlich viral ging in diesen Tagen. Mehr als 97.000 Likes staubte es bei Instagram ab. Aufgenommen haben das Michael und Yvonne Mahl. Die Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei mit Sitz in Stetten am kalten Markt, aber auch vielen Filialen im Zollernalbkreis, haben ihrem Ärger Luft gemacht.