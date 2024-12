Neben Handgefertigtem und Kulinarischem wurde im Außenbereich des Rottenmünsters vor allem auch ein Ort der Begegnung in vorweihnachtlicher Freude geboten. Der Nikolaus las aus seinem Buch und hatte kleine Geschenke für die Kleinsten im Gepäck.

Musikalisch begleitet von Turmbläsern eröffnete Schwester Oberin Karin Maria Stehle den traditionellen Weihnachtsmarkt, der sich wegen seiner besonderen Atmosphäre, dem attraktiven Rahmenprogramm und einer großen Angebotsvielfalt großer Beliebtheit erfreut.

An den festlich geschmückten Ständen in prächtiger Kulisse der Klosteranlage boten verschiedene Bereiche des Hospitals eine bunte Mischung an kunsthandwerklichen Artikeln, Holzspielzeugen, liebevoll Gebasteltem und Gestricktem bis hin zu selbst gebackenen Plätzchen oder hausgemachten Wurstspezialitäten.

Ein tolles Programm

Großer Beliebtheit erfreute sich auch die lebendige Krippe mit Schafen, das Kinderkarussell, das Lebkuchenhaus der Sinne, die bezaubernde Aufführung des Märchens „Aladdin“ und das Basteln von Weihnachtsschmuck im Foyer des Jugendstil-Festsaals, wo viele Gäste die Gelegenheit nutzten, sich bei Kaffee und Kuchen aufzuwärmen.

Musikalisch eingestimmt wurden die Besucher von der Jugendkapelle. Sehr gut besucht waren auch die Adventskonzerte des Rottweiler Mädchenchors und der Mädchenkantorei in der Klosterkirche Rottenmünster.