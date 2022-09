1 Marnie Schulz wird im kommenden Jahr im Villinger Theater am Turm eine Schauspielschule für Jugendliche eröffnen. Foto: Heinig

Unter dem Dach des Theaters am Turm eröffnet sie im Februar 2023 eine Schauspielschule für Jugendliche. Damit erfüllt sich Marnie Schulz einen Traum.















Villingen-Schwenningen - Die ausgebildete Schauspielerin wird in Zukunft auch selbst auf Villinger Bühnen zu sehen sein. Die 31-Jährige erblickte als Marnie Berger in Villingen das Licht der Welt. Als Neuntklässlerin der Südstadtschule wirkte sie 2006 beim Schülermusical "Theater der Zeiten" mit, ein Erlebnis, das ihr weiteres Leben prägen sollte. Nicht nur die vom damaligen Musiklehrer Dietrich Danksin erdachte Geschichte von Musikern, die auf dem Planeten Celsora für eine intergalaktische Friedenstournee proben und dabei etliche Abenteuer erleben, begeisterte die damals 15-Jährige, sondern auch die Umsetzung des Projektes, das die rund 30 Schüler damals fast ein ganzes Schuljahr neben dem Unterricht her beschäftigte.

Schauspielerei wird zur Leidenschaft – und zum Berufsziel

Marnie Schulz spielte im Musical die Rolle der Laetizia und in der Schulband den E-Bass. Das Musical wurde zu einem Riesenerfolg, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Schule damit den Spielort, das damals schon lange leerstehende französische Kino in der Pontarlierstraße, zu reanimieren hoffte. Doch daraus wurde nichts. Als sich Marnie Schulz nach der Mittleren Reife ein Jahr später die Frage nach einer Ausbildung stellte, hatte sie schon etliche Berufspraktika hinter sich gebracht. "Aber es war nichts dabei, das ich mir für ein ganzes Leben hätte vorstellen können". Außer der Schauspielerei, der sie mittlerweile auch im einstigen Brennpunkttheater von Karin Pittner nähergekommen war. Sie bewarb sie sich an der Theater-Akademie in Stuttgart, einer staatlich anerkannten Privatschule, und bestand die Aufnahmeprüfung.

Diverse Engagements als Schauspielerin und Sprachgestalterin

Nach fünf Jahren, 2012, war sie nicht nur gelernte Schauspielerin, sondern auch eine studierte Sprachgestalterin. Als solche arbeitete sie nach ihrem Examen zunächst in einem Kindergarten in Vaihingen und ließ sich nebenher auch als Erzieherin ausbilden. Das erste Engagement als Schauspielerin in dem Stück "Die Präsidentinnen" bekam sie von einem kleinen Stuttgarter Theater. Doch ganz viele Bewerbungen blieben erfolglos. "Ich war damals sehr deprimiert", gibt sie zu. Aufgegeben wurde aber nicht. Peu à peu hatte Marnie Schulz schließlich reichlich zu tun: an einer Brennpunktschule in Bad Cannstatt leitete sie eine Theater-AG, an der Stage Academy in Vaihingen gab sie Schauspielunterricht, nahm an Studentenprojekten der Filmhochschule Ludwigsburg teil und gemeinsam mit einer Kollegin trat sie mit selbst gestalteten Lyrik-Programmen auf. Es folgten Drehs für Musikvideos, Mitwirkungen in Werbefilmen, unter anderem für den Autobauer Daimler und Einsätze als Synchronsprecherin. "Ich war damals eine Workaholic und leitete auch am Wochenende noch Workshops", sagt sie rückblickend.

Mutterrolle und wieder gewonnene Freiheit

Zur Ruhe kam sie erst, als sie mit dem ersten ihrer beiden kleinen Söhne schwanger wurde und mit ihrem saarländischen Mann Steffen 2019, nach zwölf Jahren im Stuttgarter Raum, zurück nach Villingen zog. Sie genieße heute ihre Mutterrolle und die damit verbundene Freiheit, sagt sie. Den größten Traum eines jeden Schauspielenden träumt sie daher nicht mehr: "Ich will gar nicht ›entdeckt‹ werden, das würde mir die Möglichkeit nehmen, so vieles ausprobieren zu können". Zum Beispiel, eine Schauspielschule zu betreiben. Den Kontakt zum Theater am Turm knüpfte sie im Mai dieses Jahres, als man dort für die Produktion des alljährlichen Kinderstückes Mitwirkende suchte. In "Koi-Karpfen kuscheln nicht" spielte Marnie Schulz eine Polizistin. Aber nicht nur das: Sie bot sich an, ihre jungen Schauspielkollegen neben den Proben her zu trainieren, ihre Stimmen zu schulen, Improvisation- und Rollenarbeit zu leisten.

Eine Schauspielschule für Jugendliche im Theater am Turm

Das bereitete allen Beteiligten so viel Spaß, dass die Idee reifte, derlei Unterricht im Theater am Turm permanent anzubieten. Im Februar soll es soweit sein: Marnie Schulz will dann mit einer Schauspielschule für Jugendliche starten. Ganzheitlich möchte sie den Nachwuchs an Theater und Schauspiel heranführen und dabei sukzessive in Kooperation mit anderen kulturellen Einrichtungen der Stadt sowie mit Schulen treten. "Ich will die Heranwachsenden sich entfalten lassen und in ihrer Persönlichkeitsfindung unterstützen". Schließlich habe sie am eigenen Leib erlebt, wie positiv sich derlei Erfahrungen auf das Selbstwertgefühl auswirken. "Wenn dabei ein Talent herauskommt, ist das schön, aber das ist nicht das oberste Ziel", sagt Marnie Schulz. Ihre eigene Bühnenpräsenz tritt dabei zwar etwas in den Hintergrund, aufgegeben wird sie aber nicht. Nachgefragt werde sie immer wieder einmal, sagt sie, sei es für interne Filme an der Medienhochschule in Offenburg, in der sie gerade eine junge Mutter spielte oder für Kurzfilme, die auf diversen Internet-Plattformen zu sehen sind. "Manchmal höre ich monatelang nichts, dann erhalte ich drei Anrufe pro Woche", sagt sie und lacht.

Ein nächstes Theaterstück steht an

Die Koordination ihrer beruflichen und privaten Termine als zweifache Mutter ist ihr bereits in Fleisch und Blut übergegangen und sie findet dabei auch noch Zeit, um im Herbst bei den Proben für "Die acht Frauen" mitzuwirken. Die Krimi-Komödie soll unter der Regie von Eberhard Zimmermann im Januar im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof aufgeführt werden. Und auch einen Auftritt beim Theater am Turm, am liebsten beim traditionellen Sommertheater, schließt Marnie Schulz nicht aus.