1 Bei der ZDF-Küchenschlacht wurde sie Vierte: Olga Held aus Villingen. Foto: Eva-Maria Huber

Lecker war es wieder“, sagt nicht nur ihr Mann Vitali. Auch TV-Juroren finden, das Olga Held schwer was drauf hat, wenn es ums Kochen geht. Beim ZDF-Format „Küchenschlacht 2024“ kochte sich die Villingerin bis zum vierten Platz hoch.









Olga Held sitzt in ihrem Haus in der Wöschhalde, noch voll von Eindrücken in Bezug auf ihre Premiere bei einem solchen Kochwettbewerb.