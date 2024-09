Die SVS wird in den kommenden Wochen, vom 10. bis voraussichtlich 20. September, Teilbereiche des Netzgebietes, wie in den Jahren zuvor, spülen. Betroffen sind die Villinger Stadtgebiete Haslach, Hammerhalde und die Wöschhalde.

Bereits seit 2020 führt die SVS in Zusammenarbeit mit dem Technologiezentrum Wasser (TZW) systematische Spülungen im Wasserrohrnetz durch.

Die Spülung in den genannten Bereichen von Villingen sei eine reine Maßnahme zur Netzpflege und die Fortsetzung der Spülung aus den vergangenen Jahren, teilt die Stadtwerke VS GmbH (SVS) mit.

Lesen Sie auch

„Gemeinsam mit den Experten vom Technologiezentrum Wasser hat sich die regelmäßige Spülmaßnahme unseres Wasserrohrnetzes mehr als bewährt. Hier bekommen wir wichtige Daten geliefert, die sich auf das gesamte Netz übertragen und verwerten lassen. Die Spülmaßnahme dient dazu mögliche Sedimente mit Druck aus den Leitungen zu spülen und zu entfernen“, erläutert SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen die Vorgehensweise während des Zeitraumes.

Durchgeführt wird diese Maßnahme auch in diesem Jahr vom Technologiezentrum Wasser, einer gemeinnützigen und unabhängigen Einrichtung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches).

Gebiete aufgeteilt

Die betroffenen Gebiete werden in einzelne kleinere Bereiche eingeteilt, um so eventuell auftretende Sedimentablagerungen besser lokalisieren zu können. Die Spülung beginnt ab Dienstag, 10. September, und wird bis voraussichtlich Freitag, 20. September, andauern.

In den oben genannten Gebieten könne es während dieser Zeit zu Druckschwankungen in den Wasserleitungen kommen. Zudem könnte unter Umständen eine leichte Verfärbung des Trinkwassers auftreten. Diese sei aber nicht gesundheitsgefährdend. Dennoch rät die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH in diesem Fall die Wasserleitungen für einige Minuten aufzudrehen, damit ein vollständiger Wasseraustausch in den Leitungen im Haus stattfinden kann. Auch die Strahlregler am Wasserhahn, die sogenannten Perlatoren, sollten vorsorglich abgeschraubt und gespült werden, heißt es in einer Pressemitteilung.