1 In der Villinger Waldstraße klafft nach dem Abriss des Wali-Kinos eine große Baulücke. Das wird aber nicht lange so bleiben. Foto: Eich

Vom ehemaligen Sex-Kino Wali in Villingen ist nichts mehr zu erkennen. Schon bald startet dort ein großes Wohnbauprojekt. Das Interesse daran ist riesig – und das trotz eines historischen Hochs beim Quadratmeterpreis.















VS-Villingen - Schickes Wohnen statt Sex-Unterhaltung und Penthouse statt dunkler Kinosaal: In der Waldstraße in Villingen brechen neue Zeiten an. Geplant sind auf dem Standort des Wali-Kinos zwei Mehrfamilienhäuser mit 24 Wohneinheiten und Tiefgarage. Beim Bauträger SWR zeigt man sich glücklich über die große Nachfrage. Doch es wird bei den Verantwortlichen auch Kritik laut an einer möglicherweise künstlichen Teuerungswelle, die sich in den Kaufpreisen für die hochwertigen Wohnungen niederschlägt.