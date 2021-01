Villinger Unternehmerin warnt Klagen über "gierige Insolvenzverwalter"

Ein Schritt, den sie mit dem jetzigen Wissen vermeiden würde. Denn, so kann sie anhand ihrer Unterlagen deutlich machen: Von der Insolvenz hatten letztendlich nicht die Gläubiger profitiert, sondern allein die Insolvenzverwalterin.

Von den knapp 13 000 Euro an Forderungen hätten lediglich etwas mehr als sieben Prozent beglichen werden können – während das Insolvenzverfahren mit etwa 57 000 Euro an Massekosten zu Buche schlägt. Honorar der Insolvenzverwalterin samt zugehöriger Kanzlei: rund 32 000 Euro. Die Kosten des Verfahrens liegen also um das Vierfache höher als die eigentlichen Forderungen, die am Ende nicht mal zu einem Bruchteil befriedigt werden konnten.

"Es ist vernünftiger sich vorher zu einigen", macht die Geschäftsfrau deutlich. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass Schuldner vor den Forderungen der Insolvenzverwalter nicht geschützt seien, wie landläufig vermutet. Während Gläubiger im Laufe eines Insolvenzverfahrens nicht direkt vollstrecken dürfen, ist es Insolvenzverwalter erlaubt, Forderungen einziehen, um diese für Massekosten zu verwenden.

Immer wieder sei es darüber hinaus zu Problemen zwischen der Insolvenzverwalterin und der Schuldnerin gekommen – demnach seien unberechtigte Betrugsunterstellungen im Raum gestanden. Entsprechende Versuche, diesbezüglich beim Gericht Beschwerde einzulegen, seien jedoch mit Zweizeilern von Rechtspflegern abgeschmettert worden, ohne auf umfangreiche Stellungnahmen einzugehen: "Eine Pflichtverletzung durch die Insolvenzverwalterin ist nicht festzustellen."

"Es ist eine gewisse Ohnmacht da"

Für die Villingerin ist klar: "Als Schuldner ist man nur Person zweiter oder dritter Klasse – während Insolvenzverwalter geschützt werden." Die Versuche, gegen die Amtsträgerin vorzugehen, hätten in einer Erhöhung ihrer Vergütungen um satte 30 Prozent gemündet. Aufgrund der "obstruktiven Beteiligten" sei der Zuschlag gerechtfertigt gewesen, heißt es im Schreiben des Insolvenzgerichts. "Es ist einfach eine gewisse Ohnmacht da", macht die Geschäftsfrau deutlich und erklärt: "Sechs Jahre lang herrschte Krieg."

Sie betont, dass ihre Kritik keinesfalls pauschal einen gesamten Wirtschaftszweig verunglimpfen solle, aber: "Es gibt da zum Teil doch große Diskrepanzen, ich möchte deshalb vor unseriöser Beratung warnen." Daher sollte aus ihrer Erfahrung heraus grundsätzlich durchgerechnet werden, welcher Weg am Ende – sowohl für Schuldner als auch für Gläubiger – der bessere sein könnte.

Mit ihrer Kritik an dem Vorgehen der Insolvenzverwalter steht die Frau aber nicht alleine da. Im Zusammenhang mit jenem Fall wendet sich auch ein Gläubiger aus dem Landkreis an unsere Redaktion – macht deutlich, dass er ebenfalls mit dem Vorgehen einer beauftragten Kanzlei keineswegs zufrieden gewesen sei.

Im Mittelpunkt steht hierbei die Insolvenz eines Vereins in der Region, welchen der Mann mit einer nicht unerheblichen Summe unterstützt hatte. Er beklagte sich über eine "jahrelange Abwicklung", bei der das Ziel gewesen sei, "so viel wie möglich an Geld für die Kanzlei rauszuholen". Im Gespräch mit dem Schwarzwälder ­Boten macht er deutlich: "Die Gläubiger gucken in die ­Röhre!"

Denn die ohnehin geschädigten Gläubiger würden dadurch noch mehr geschädigt – weil sich "Insolvenzverwalter an der Masse bedienen". Entsprechende Kritik, die an Gerichte herangetragen werden, würde man – wie bereits die Villinger Geschäftsfrau erklärt hatte – nicht ernstnehmen. Er fürchtet, dass die derzeit herrschende Corona-Krise dafür sorgen könnte, dass insbesondere kleine, mittelständische Unternehmen in eine solche Situation hereinschlittern und "gierigen Insolvenzverwaltern" ausgesetzt sein könnten. "Da werden dann Existenzen zerstört."

Massive Mängel werden angeprangert

Unsere Redaktion schildert die Vorgänge dem Wirtschaftsprofessor Hans Haarmeyer, ehemaliger Insolvenzrichter und Leitender Direktor des Deutsches Institut für angewandtes Insolvenzrecht. Der Experte findet dafür deutlich Worte – insbesondere deshalb, weil er die "massiven Mängel" seit vielen Jahren immer wieder öffentlich anprangern würde.

Es würde sich dabei um eines der größten Problemfelder in der Insolvenzabwicklung handeln, "das maßgeblich dazu beiträgt, dass für die Gläubiger nur ›Krümel‹ übrig bleiben." Und: "Der Kuchen verschwindet in den Mägen der Crash-Industrie, die sich nicht nur aus den Insolvenzverwaltern selbst, sondern auch aus einer Vielzahl von Dienstleistern zusammensetzt, die wiederum mit Verwaltern verbunden sind."

Aus seiner Sicht würden die Massen inzwischen "systematisch ausgeplündert", weil die Gläubiger für sich alleine und nicht organisiert handeln und deshalb die ihnen zustehenden Rechte nicht wahrnehmen würden.

Überhaupt beobachte er, dass Betroffene den Weg scheuen, gegen gerichtliche Beschlüsse Beschwerde einzulegen – beispielsweise in Bezug auf die Vergütungen. Dabei seien 80 Prozent der Beschwerden erfolgreich. Kritik wird deshalb ebenfalls an den Insolvenzgerichten laut. Haarmeyer: "Die meisten Insolvenzgerichte winken leider Vergütungsanträge einfach durch, das heißt, deren Kontrollfunktion läuft in der Praxis faktisch leer und die Gläubiger trauen sich nicht, weil das Vergütungsrecht kompliziert ist." Das sieht er auch in anderen Zusammenhängen – und bestätigt damit die Wahrnehmung der Villinger Unternehmerin und des Gläubigers aus dem Landkreis. So würden Gerichte gemeinsam mit Verwaltern "unangenehme" Entscheidungen des Bundesgerichtshofs nicht beachten und sich "all zu oft schützend vor ›ihre‹ Verwalter stellen, statt sie kritisch zu begleiten und zu beaufsichtigen."

Und bei den Schuldnern? Dort seien sich viele Handelnde in den Unternehmen nicht der "enormen persönlichen Risiken" bewusst – auch in Bezug auf die Vollstreckung von Forderungen durch den Insolvenzverwalter. Haarmeyer fordert in diesem Zusammenhang gerade für Kapitalgesellschaften einen "Führerschein" gesetzlich vorzuschreiben.

Erfahrene Berater können helfen

Wenn es dennoch zu einer finanziellen Schieflage kommen sollte, sei eine Einigung außerhalb eines Insolvenzverfahrens aus der Sicht des ehemaligen Insolvenzrichters sicherlich eine Möglichkeit. "Natürlich droht immer das Risiko einer Insolvenzverschleppung, aber mit einem guten, erfahrenen Berater lassen sich die meisten Fälle heute schon außergerichtlich regeln", macht er deutlich. Dies würde ebenso durch das seit einem Jahr geltende Sanierungsrecht gefördert.

Auch die Villinger Geschäftsfrau rät im Nachhinein zu seinem solchen Weg. "Man sollte sich mit den Gläubigern andere Wege suchen, um mit weniger Kosten auszukommen – und ohne, dass die große Kohle an Insolvenzverwalter geht."