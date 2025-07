Verbandsliga: Der FC 08 Villingen II verlor sein Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten SC 04 Tuttlingen mit 0:2 (0:1). Das Trainerteam Ralf Hellmer/Frederick Bruno setzte 19 Akteure ein. Im Tor stand Rückkehrer Arian Coma.

Modou Lamin Badjie (früher in der 08-Jugend) erzielte das 1:0 für die Donaustädter (31.). Emirhan Karakaya sorgte für das 2:0 (52.).

Der Kreuzbandriss

Für Felix Zeiser gab es eine bittere Nachricht. „Es tut uns so leid für den Jungen, aber er hat sich in Hegau das Kreuzband gerissen und fällt natürlich sehr lange Zeit aus“, zeigt Ralf Hellmer auf.

Der Stadtpokal

Sportlich geht es für Villingen II am Wochenende mit dem VS-Stadtpokal am Samstag und Sonntag weiter. „Wir spielen am Samstag um 16 Uhr gegen Gastgeber DJK Villingen“, so Bruno.

Im zweiten Qualifikationsspiel siegte die SG Wolterdingen-Tannheim übrigens mit 4:3 bei NK Hajduk VS und trifft nun erneut auf Hajduk, den besten Verlierer. Am Sonntag steht um 14 Uhr das Finale an.

Stadtpokal 2025 – Ergebnisse der Qualifikation: FC Pfaffenweiler II – FC 08 Villingen II 1:2, DJK Villingen – BSV 07 Schwenningen 2 4:1, NK Hajduk VS – SG Wolterdingen-Tannheim 3:4. Endrunde DJK-Platz am Samstag: Halbfinale (15.30 Uhr): DJK Villingen - FC 08 Villingen II, SG Wolterdingen-Tannheim – Lucky Looser aus Qualifikation. Finale am Sonntag ab 13.30 Uhr.