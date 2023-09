Auf das außergewöhnliche Alter von 175 Jahre kann „Schilling Wäsche & Mehr“ zurückblicken. Am Samstag, 16. September, wird das in der Oberen Straße 26 gefeiert.

Das Fachgeschäft für Tag- und Nachtwäsche sowie Dessous für Damen und Herren wird von Yvonne Schaumann in sechster Generation geführt.

Was einst mit der handwerklichen Herstellung von Trachtenbändern begann, entwickelte sich über einen Kurzwarenhandel und ein Modehaus hin zum heutigen Angebot, das immer und ganzjährig ergänzt wurde und wird vom wesentlichsten Zubehör für die Häser der historischen Villinger Fasnet – angefangen von Stoffen und Posamenten, über Wiener Schals und Blauhemden, bis hin zu Handschuhen, Maschen und Foulards.

Weberei gegründet

Johann E.B. Schilling gründete 1848 eine Weberei für Trachtenbänder und lieferte sie persönlich in die Häuser und auf die Höfe der Umgebung. Sein Sohn Wilhelm, der schon ab frühester Jugend mitarbeitete, übernahm das Geschäft 1873 und erwarb ein Jahr später das Haus Obere Straße 26, wo er die Weberei von Handbetrieb auf elektrischen Kraftbetrieb umwandelte und dadurch erweitern konnte.

Um Laden ergänzt

Nach baulichen Veränderungen wurde die Produktionsstätte 1879 um ein Ladengeschäft für Trachtenartikel, Kurz-, Weiß- und Wollwaren sowie nach wie vor selbst hergestellte Posamente ergänzt. Die Betriebsräume erwiesen sich bald als zu klein. Doch der Versuch, die Fabrikation 1887 nach außerhalb zu verlegen und zu vergrößern, erwies sich schon bald als fruchtlos, da eine gesteigerte Absatzmöglichkeit für den Spezialartikel Trachtenbänder, die damals für sämtliche deutsche Nationaltrachten hergestellt wurden, nicht vorhanden war.

Ernst Schilling in seiner Posamentenwerkstatt. Foto: Schilling

Wilhelms jüngster Sohn Ernst Schilling übernahm 1910 sowohl die Weberei als auch den Laden, der 1923 eine erhebliche Vergrößerung erfuhr. 1948 wurde die Herstellung von Trachtenbändern endgültig eingestellt. 1941 begann die Lehre von Ernst Schillings Tochter Mechtilde, die 1954 die Geschäfte gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard Schaumann übernahm und daraus 1957, auf verdoppelter Verkaufsfläche, das „Modehaus Schilling“ machte mit Damenoberbekleidung und Wäsche für Damen und Herren. Auch Bernhard, Mechthilds ältester Sohn, machte seine Ausbildung im elterlichen Betrieb und übernahm ihn 1993.

Räume modernisiert

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens wurden die Räume 1998 erneut modernisiert und der neue Name – „Schilling Wäsche & Mehr“ – installiert. Die Familientradition setzt seit 1996 Tochter Yvonne Schaumann fort, indem sie in den Betrieb einstieg. Nach dem frühen Tod ihres Vaters 2018 übernahm die heute 48-Jährige die Geschäftsführung und weiß dabei ihre Mutter Angelika und eine Teilzeitkraft an ihrer Seite. Sie hat zwei Töchter. Ob diese sich als siebte Generation im Familienunternehmen einfinden werden, bleibe noch abzuwarten. Die Zeiten seien nach Corona und mit der Inflation gerade nicht einfach. Die fehlende Planbarkeit sei die größte Herausforderung, sagt die Geschäftsfrau.

Am Samstag wird gefeiert

Doch jetzt wird erst einmal gefeiert. Am Samstag, 16. September, gibt es bei „Schilling Wäsche & Mehr“ zwischen 9 und 15 Uhr für Kundschaft und Freunde neben attraktiven Angeboten auch Wein- und Fruchtschorle sowie Bauernhofeis.