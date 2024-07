Ein besonderes Ereignis kündigt sich an: Der Villinger Stadtlauf am Sonntag, 21. Juli, soll erneut helfen Gutes zu tun. Jeder registrierte Teilnehmer kann sich sportlich betätigen und sich zugleich sozial engagieren.

Gemeinsam mit dem Caritasverband-sbk veranstaltet die Volksbank – die Gestalterbank das beliebte Laufevent, für das man sich weiterhin anmelden kann.

Ob als Einzelläufer, in Gruppen, als Familie oder in einer anderen, beliebigen Zusammensetzung, jeder der Stadtläufer kann „laufend helfen“, denn das Gute auch in diesem Jahr ist der Erlös, der wieder den zahllosen sozialen Projekten des regionalen Caritasverbands zugutekommt.

Die Volksbank als Mitveranstalter honoriert den Einsatz eines jeden Teilnehmers und spendiert für jede gelaufene Runde einen Euro und legt für jede zurückgelegte badische Meile – das sind vier Runden durch die Zähringerstadt Villingen – noch einmal einen Euro drauf.

Wer also „laufend mithelfen“ will, der kann sich für den Villinger Stadtlauf, der in diesem Jahr zum 18. mal stattfindet, anmelden. Die Ausschreibung und alle Informationen zum Stadtlauf und einen Button über den man sich anmelden kann, gibt es im Internet unter www.laufend-mithelfen.de.

St. Jakobus-Haus hilft mit

Einen besonderen Anteil am Gelingen des diesjährigen Stadtlaufs haben mit Sicherheit die Bewohner des St. Jakobus-Hauses im Villinger Haslach. Dort wird bereits fleißig an der Werbung für die Veranstaltung gearbeitet. Mehr als 70 Plakate müssen auf stabile Untergründe geklebt werden, damit die Mitarbeiter des Caritas Inklusionsbetriebs Hausmeister-Service diese rechtzeitig montieren und verteilen können.