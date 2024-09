An der katholischen Privatschule an der Villinger Bickenstraße weht mit Beginn des Schuljahrs ein neuer Wind.

Und nach einem Jahr unter Schulleiterin Elisabeth Storz gibt es wiederum eine Veränderung.

Darüber informiert die Schule jetzt in einer Pressemitteilung.

Patrick Krug, Stiftungsdirektor der Schulstiftung, führte den bisherigen stellvertretenden Konrektor Christoph Käfer am letzten Schultag des vergangenen Schuljahres in sein neues Amt als Schulleiter der St. Ursula-Schulen in Villingen ein.

Der promovierte Physiker Christoph Käfer unterrichtet seit 2011 an den St. Ursula-Schulen Mathematik, Physik und NWT und hatte seit 2017 das Amt des Konrektors des Gymnasiums sowie die stellvertretende Schulleitung inne, teilt die Schule mit.

Das Amt übernimmt er nun von seiner Vorgängerin Elisabeth Storz, welche das Amt der Studiendirektorin vor einem Jahr, zum Schuljahr 2023/24, antrat. Sie unterrichtet die Fächer Mathematik und Religion.

Zuvor hatte Johannes Kaiser über 17 Jahre hinweg die Leitung der St. Ursula-Schulen in Villingen inne. Er ging nach 37 Jahren an den St. Ursula-Schulen 2023 in Pension.