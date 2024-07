Ist doch die Bedingung dafür, dass die kleine Hexe mit den großen Hexen auf dem Blocksberg mittanzen darf, die, dass sie eine gute Hexe wird – und Böses hexen soll. Da sie und ihr Rabe Abraxas das aber gänzlich missverstehen, hilft sie durch ihre Zauberei den Armen und Schwachen des Dorfes.

So erregt sie den Unwillen der bösen Hexe Rumpumpel, die über die guten Taten der kleinen Hexe so gar nicht begeistert ist und alles beim Hexenrat und der Oberhexe anzeigt.

Wie die kleine Hexe schlussendlich vor dem Hexenrat besteht, konnten die Zuschauer des Schultheaters der Villinger Haslachschule bestaunen, heißt es in einer Pressemitteilung. Elf Dritt- und Viertklässler haben sich ein Jahr lang unter der Leitung von Lehrkraft Gabriel Straub einmal wöchentlich getroffen, um die zauberhafte Geschichte der liebenswerten Hexe auf der schuleigenen Theaterbühne vorzuführen.

Rollen aufgeteilt

Die Hauptrollen wurden aufgeteilt. So spielte Lea Carullo die Szenen, in denen die kleine Hexe heimlich auf den Blocksberg fliegt um mitzutanzen und dort von den großen Hexen erwischt wird. Lina Wacker übernahm die Szene, in welcher die kleine Hexe dem Blumenmädchen (Paula Fritzsche) hilft, seine Papierblumen besser zu verkaufen. Auch dem Geschwisterpaar Thomas und Vroni (Andreas Schindler und Charlotte Müller), die sich beim Pilzesammeln im Wald verirren, zaubert sie die Körbe voll Pilze.

Nina Maricic überzeugte sowohl in der Rolle des schlagkräftigen Schneemanns als auch in der Rolle der Oberhexe, die von der stets gemeinen Muhme Rumpumpel – fies dargestellt von Amelie Jentschek – angestachelt wird, böse zur kleinen Hexe zu sein. Bei der Prüfung vor dem Hexenrat hatte schon Melina Pena Kalpaktsi die Rolle der Hauptfigur übernommen und überzeugte mit ihrem zauberhaften wie energischen Spiel. Jede der Hexen hatte einen anderen Spielpartner in der Rolle des Raben Abraxas. Mal frech, mal ängstlich, mal besserwisserisch und altklug flatterten Eva Olfert, Zoe Kind und Ella Winkler als Spielpartner um die kleine Hexe herum.

Viel Applaus

Lange hallte der Applaus der begeisterten Zuschauer in der vollen Aula der Haslachschule, als die Kinder sich nach der bestandenen Prüfung der kleinen Hexe gemeinsam verbeugten.