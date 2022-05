2 Der Bickensteg in Villingen, im Volksmund auch Schneckenbrücke genannt, leuchtet derzeit farbenfroh – allerdings ungewollt. Foto: Eich

VS-Villingen - Es scheint eine Mischung aus politischem Statement und künstlerischem Akt zu sein: viele bunter Lichter sorgen derzeit auf der Schneckenbrücke für ein farbenfrohes Spektakel. Mit dabei sind auch die ukrainischen Nationalfarben – vom Landratsamt kommend in Richtung der Villinger Innenstadt strahlen die LED-Leuchten abwechselnd in Gelb und Blau. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es rosa und hellgrüne Lichter zu bestaunen.

Ein Fall von Vandalismus

Das sieht zwar toll aus – ist aber ein Fall von Vandalismus. Denn die LED-Leuchten sind von bislang Unbekannten mit Farbe besprüht worden. Teilweise tropfte die Farbe auch auf das Geländer und hinterlässt unschöne Spuren.

Bereits in der Vergangenheit hatten sich der oder die Täter den Bickensteg als besonderes "Kunstobjekt" vorgenommen. Mehrfach sind die Lichter besprüht worden, was aufwendige Reinigungsarbeiten nach sich zog. Aus den bunten wurde so wieder kalt-weiße Lichtern, die den Rad- und Fußgängerweg bestrahlen und für Sicherheit sorgen.

126 Lichtleisten im Handlauf

Seit dem Jahr 2011 gibt es die besonders stromsparenden LEDs auf der damals frisch sanierten Brücke, die 14 Monate lang für 1,3 Millionen Euro modernisiert worden war. Insgesamt 126 Lichtleisten der Firma Hess sind damals von den Stadtwerken im Handlauf installiert worden, um für eine passende Beleuchtung für die wichtige Verbindung zwischen Hoptbühl und Innenstadt zu sorgen, die auch von vielen Schülern des Gymnasiums genutzt wird.

Die Schneckenbrücke ist zwischen den Jahren 1971 und 1973 gebaut worden. Es handelt sich dabei um eine so genannte Schrägseilbrücke, die an der höchsten Stelle 7,50 Meter hoch ist. Sie ist 120 Meter lang und sechs Meter breit, dazu der Aufgang mit 40 Metern und einer Breite von fünf Metern. Zuletzt musste im Jahr 2019 Belagsarbeiten durchgeführt werden.