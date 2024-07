Villinger Romäusring-Gymnasium: Abiturienten feiern erfolgreichen Schulabschluss

1 Strahlende Gesichter im Scheinwerferlicht: Die Abiturienten des Gymnasiums am Romäusring freuen sich über die Zeugnisse. Foto: Marie Dapper

Mit strahlenden Gesichtern nahmen die Abiturienten des Villinger Gymnasiums am Romäusring die Zeugnisse entgegen. Auch dieses Jahr gab es zahlreiche Auszeichnungen für tolle Leistungen oder besonderes Engagement während der Schulzeit.









Passend zum Abimotto „Abikini – Knapp aber passt schon“ war der Abiball des Abiball des Villinger Gymnasiums am Romäusring in der Neuen Tonhalle als Übergang zwischen (Schul)-Alltag und Urlaub inszeniert: Gummipalmen, Muscheln und bunte Steine als Dekoration trugen genauso zum Urlaubsflair bei wie die hochsommerlichen Temperaturen, bei denen man sich durchaus schon einmal in Äquatornähe versetzt fühlte.