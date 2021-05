3 Klaus "Ede" Schnur von der Band Mammut. Foto: Sammlung Schnur

Vor 50 Jahren erschien die einzige LP einer obskuren Villinger Rockband namens Mammut – heute ist die Scheibe eine der teuersten Schallplatten auf dem internationalen Sammlermarkt.

Villingen-Schwenningen - Die Langspielplatte fällt nicht besonders auf. So ähnlich sahen in den 1970er Jahren viele Rockalben aus: Auf der Plattenhülle – ganz in Blau – prangt in großen Lettern der Name der Gruppe, der sogleich der Titel des Album ist: Mammut. Die Pointe liegt in der Schrift, die sich aus vielen kleinen Mammuts zusammensetzt. Was das Cover allerdings nicht verrät: Bei der LP von 1971 handelt es sich um eine der rarsten Scheiben der deutschen Rockmusik. Weltweit sind Sammler hinter dieser Scheibe her, die wie pures Gold gehandelt wird. Das hat einen einfachen Grund: Die wenigen originalen Mammut-LPs, die in den letzten Jahren auf den Markt kamen, wechselten für astronomische Summen die Besitzer, was die Scheibe zu einer der teuersten Schallplatten auf dem internationalen Sammlermarkt macht.

