Villinger Restaurant: Warum Shivas Garden in der Färberstraße ein paar Häuser weiter zieht

Warum Shivas Garden in der Färberstraße ein paar Häuser weiter zieht

3 Jaswinder Singh ist an den letzten Vorbereitungen für die neuen Räume von Shivas Garden in der Villinger Färberstraße. Foto: Marc Eich

Freunde der indischen Küche müssen sich auf Umstellungen gefasst machen: Zwei Villinger Restaurants wechseln ihre Standorte – eines davon gegen seinen Willen. So zieht Shivas Garden innerhalb der Färberstraße um.









Link kopiert



„Es ärgert mich natürlich schon, das ist viel Aufwand.“ Jaswinder Singh steht in den neuen Räumen von „Shivas Garden“ – weiterhin in der Färberstraße, aber nun einige Häuser weiter. Das indische Restaurant bereitet gerade seine Neueröffnung vor, in wenigen Tagen werden dort wieder Speisen zubereitet.