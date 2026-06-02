Villinger pflegen ihre Tradition: 30 Kilometer, Glaube, Gänsehaut

Zwölf Pilger laufen nachts los. Unterwegs geht es um Glauben, Verlust, Dankbarkeit und Entscheidungen, die das Leben verändern können.
0.45 Uhr. Es ist Nacht. Schlafenszeit. Nicht so an diesem Montagmorgen in Villingen. Hier klingeln Wecker. Abenteuerlustige und Gläubige machen sich nach Einladung der Münsterpfarrei und des Geschichts- und Heimatvereins auf zur Pilgerwanderung auf den Dreifaltigkeitsberg. So wie man das seit rund 300 Jahren tut – als die Villinger gelobt hatten, im Falle eines glimpflichen Verlaufs einer katastrophalen Viehseuche jedes Jahr einmal auf den Dreifaltigkeitsberg zu pilgern.