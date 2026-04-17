Villinger Parkanlage: Auf dem Hubenloch beginnt die Sanierung

Die Sanierung der Parkanlage auf dem Hubenloch in Villingen startet in die erste Bauphase: Ab Montag, 20. April, beginnen die Bauarbeiten.
Nachdem der Gemeinderat im Juli 2025 die kostenreduzierte Umsetzung des Projekts mit Gesamtkosten von 750.000 Euro beschlossen hatte, erhielt die Stadt Villingen-Schwenningen im November 2025 eine Förderzusage des Bundes über mehr als 160.000 Euro für die geplanten Anpflanzungen und Entsiegelungsmaßnahmen, abhängig von den im Zuge der Baumaßnahme tatsächlich anfallenden förderfähigen Kosten.