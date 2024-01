Villinger Naturkindergarten: Anwohner wehrten sich – jetzt ist ein neuer Standort gefunden

1 An dieser Fläche an den Tennisplätzen des TC Blau-Weiß Villingen im Bereich der Vöhrenbacher Straße soll der Naturkindergarten entstehen. Foto: Marc Eich

Mit einem Naturkindergarten möchte Kikripp sein Angebot erweitern. Der erste Standort Kurgebiet scheiterte, auch aufgrund von Anwohnerbeschwerden. Einige Meter weiter hat man nun wohl doch Glück.









Zwei klassische Naturkindergarten, jeweils einer in Villingen und in Schwenningen, gibt es in der Doppelstadt bereits. Die Kikripp Betriebsgesellschaft gGmbH will nun einen weiteren realisieren – und zwar mit einem Alleinstellungsmerkmal. Nach ersten Hürden, die überwunden werden mussten, könnte es nun klappen.