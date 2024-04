Die Zehntscheuer im Villinger Riet startet mit einem neuem Wirteteam durch. Die Verantwortung wurde durch vier geteilt. Die Wiedereröffnung der Gastronomie ist am Freitag, 26. April.

Neustart in der Zehntscheuer der Historischen Narrozunft Villingen: Ein Wirteteam ist gefunden, nachdem Bettina und Christoph Langenbacher nach mehr als 14 Jahren die Verantwortung abgegeben haben.

Künftig tragen die Ratsaspiranten Patrick Weigert und Patrick Riesele, Ratsherr Daniel Rausevic und Martin („Pini“) Muschal gemeinsam die Verantwortung für Organisation, Küche und Einkauf.

Säger freut sich

Vorerst ist die Zehntscheuer-Gastro nur freitags ab 19 Uhr geöffnet, schnellstmöglich soll aber auch wieder am Samstagvormittag bewirtet werden. „Ich sehe die Entwicklung sehr positiv und die Zunft freut sich auf den Neubeginn“, gibt sich erster Zunftmeister, Anselm Säger“, erleichtert, nachdem der gastronomische Teil im Zunftquartier einige Monate geschlossen war.

Neue Ideen

Für die Gäste der Zehntscheuer wird sich mit dem neuen Team erst einmal nicht viel ändern, betont Patrick Weigert, macht aber zugleich auf neue Ideen aufmerksam, die im Laufe der Zeit umgesetzt werden sollen. Beim Essen setzt die Crew auf bewährte Speisen, ergänzt durch die eine oder andere Neuerung. Weigert: „Wir wollen das Angebot etwas individueller gestalten.“

Helfer im Wirtedienst

Den eigentlichen Wirtedienst am Freitag versehen wie bisher unterschiedliche Helferinnen und Helfer, denen das neue Wirtequartett mehr Verantwortung für den jeweiligen Abend übertragen will. „Sollte es in irgendeiner Form Probleme geben, dann sind wir aus dem Wirteteam selbstverständlich da“, unterstreicht Weigert.

Bereits im Vorfeld haben sich die vier neuen Gastro-Verantwortlichen mit altgedienten Helferinnen und Helfern getroffen und die künftige Marschrichtung durchgesprochen. „Dass 35 Leute zu dem Treffen kamen, das stimmt uns sehr zuversichtlich“, sagt Patrick Weigert und verweist auf bereits komplett durchgeplante Bewirtungstermine für das laufende Jahr.

Unabhängig davon freute sich das Team über jede weitere helfende Hand. Interessenten können sich direkt an die neuen Ansprechpartner wenden. Nächstes Ziel nach der Wiederöffnung am 26. April ist die Reaktivierung des Samstagvormittags. Hier sei man, so Weigert, guter Dinge, da ein Großteil der bisherigen samstäglichen Crew Bereitschaft zur weiteren Mitarbeit signalisiert habe.

Themenabende geplant

Wenn es auch noch etwas Zukunftsmusik ist: Zu den neuen Ideen, die mittelfristig Realität werden könnten, zählen spezielle Themenabende einmal im Monat am Samstag. Und auch deshalb ist sich dann auch Anselm Säger sicher: „Mit dem neuen Wirteteam gibt es keine 1:1 Kopie des bisherigen Konzeptes, sondern einen echten Neustart.“