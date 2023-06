Seit der Vereinsgründung 1882 war die Führung fest in männlicher Hand. Doch jetzt beschloss der Rat, die Vorstandsämter geschlechtsneutral zu besetzen. In einer Sondersitzung fiel diese Entscheidung mit großer Mehrheit.

Bis auf eine kurze Zeit in den 1920er-Jahren war der Rat der Narrozunft seit der Vereinsgründung 1882 fest in männlicher Hand, im kommenden Jahr wird diese Tradition enden, teilt der Verein mit. Erstmals haben dann Frauen die Möglichkeit, sich in das Führungsgremium des größten Villinger Fasnetvereins wählen zu lassen. Mit einer deutlichen Mehrheit sprach sich der Zunftrat in einer eigens anberaumten Sondersitzung für diesen Paradigmenwechsel aus.

Überlegung besteht intern seit geraumer Zeit

Was für Villinger Verhältnisse wie eine kleine Revolution klingt, ist aber letztendlich ein logischer, der heutigen Zeit angepasster Beschluss. Das betont der Zunftmeister, Anselm Säger, der voll umfänglich hinter dieser Entscheidung steht. Die Überlegung, das höchste Gremium des Narrenvereins, den Zunftrat, für alle Geschlechter zu öffnen, besteht zunftintern schon seit geraumer Zeit. Ein Blick in die Statistik erleichterte die Diskussion. Die Zunft hat einen männlichen Mitgliederanteil von 52 Prozent und einen weiblichen von 48 Prozent. Also fast pari pari. Im Zunftrat schlägt dieses Kräfteverhältnis aber überhaupt nicht durch.

„Davor kann man die Augen nicht verschließen“, betont Anselm Säger, der darauf verweist: „Aus der Tradition heraus war der Rat eine reine Männerdomäne. Und mit Tradition muss man respektvoll umgehen.“ Das habe bei der offenen, fairen und zielorientierten Diskussion im Vorstandsgremium eine Rolle gespielt.

Durchaus auch kritische Stimmen

Dem Zunftmeister war es in der Sondersitzung wichtig, dass jeder Ratsherr zu Wort kam und seine Ansicht ausführlich darlegen konnte. Man habe sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, doch letztendlich sei es darum gegangen, die Führungsspitze zukunftssicher aufzustellen, um vor allem auch junge Mitglieder weiterhin zu erreichen. Zwar gab es durchaus auch kritische Stimmen, doch nach einer Vielzahl an überzeugenden Argumenten kam eine klare Mehrheit für die Öffnung zustande.

Abgestimmt wurde über diesen entscheidenden Satz: „Die Vorstandschaft der Historischen Narrozunft Villingen ist dafür, dass künftig das Geschlecht bei der Auswahl von AspirantInnen (m/w/d) keine Rolle mehr spielen soll.“ Wenn nun Frauen die Möglichkeit eröffnet wird, sich in den Zunftrat wählen zu lassen, bleibt es dennoch, und darauf legen Säger und seine Vorstandskollegen großen Wert, bei dem bewährten Prinzip, dass das Profil entscheidend für eine Anwartschaft auf ein Zunftamt ist. Und das geschlechtsunabhängig.

Auch bei Frauen geht es über den Aspirantenweg in den Rat

Säger ist aber davon überzeugt, dass es an Frauen, die eine entsprechende Qualifikation für das Ratsgremium mitbringen, nicht mangelt. Auch Frauen durchlaufen dann, wie es bei den Männern Usus ist, erst den Aspirantenweg im Rat, ehe sie von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Satzung muss aufgrund des Beschlusses nicht geändert werden, da nicht explizit festgeschrieben ist, dass nur Männer dem Rat angehören dürfen.

Ein kurzer Blick zurück in die Vereinsgeschichte zeigt, dass erst ab 1921 überhaupt Frauen in die Zunft aufgenommen wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Narrozunft ein Männerverein. Für einige Folgejahre war auf Einladung meist ein gutes halbes Dutzend Frauen bei den Sitzungen des Verwaltungsrates (Vorgängergremium des Zunftrates) anwesend. Besondere Aufgaben hatten sie allerdings nicht, wie alte Protokolle berichten. Einige Jahre später war aber das oberste Zunftgremium – bis in die heutige Zeit – wieder ein reine Männergesellschaft.